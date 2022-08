Chi sono le vittime dell’agguato di Pescara: un architetto e un ex calciatore con precedenti penali



Walter Albi, architetto di 66 anni, è morto sul colpo. Luca Cavallito, ex calciatore di 48 anni, è ricoverato in condizioni disperate. Continua la caccia al killer, fuggito in sella a una moto di grossa cilindrata.

