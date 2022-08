Civitanova, Ferlazzo resta in carcere: “Non pensavo di aver ucciso Alika, è stata una disgrazia”



Resterà in carcere Filippo Ferlazzo, il 32enne assassino dell’ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu a Civitanova Marche: “Quello che è successo per me già è una condanna”. Ma per il gip di Macerata è un “soggetto violento e con elevata pericolosità sociale”.

