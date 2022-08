Davide in fin di vita per uno sguardo di troppo, la mamma: “Chi lo ha ridotto così è un mostro”



Lotta tra la vita e la morte Davide Ferrerio, il 20enne tifoso del Bologna che nei giorni scorsi è stato aggredito da un 21enne a Crotone dove si trovava in vacanza. La mamma: “Mostro e vigliacco, chi l’ha ridotto così per niente non deve uscire dal carcere”.

