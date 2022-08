Detenuto picchia e manda in ospedale agente penitenziario: “Il basilico non è fresco”



Alla base di tutto ci sarebbero state le lamentele del detenuto per il cibo fornito dalla ditta esterna in particolare per il basilico non fresco.

Continua a leggere



Alla base di tutto ci sarebbero state le lamentele del detenuto per il cibo fornito dalla ditta esterna in particolare per il basilico non fresco.

Continua a leggere

Continua a leggere