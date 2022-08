Dorita, 32 anni e un cancro incurabile. L’appello della compagna: “Aiutatemi a renderla felice”



Dorita Delle Donne “è stata colpita da uno dei tumori più aggressivi, tumore al seno triplo negativo con metastasi ai linfonodi, fegato, pancreas e ossa”, racconta a Fanpage.it la compagna che con lei vive a Londra: “La nostra vita è in standby ma non vogliamo rinunciare a credere in un futuro insieme”.

Continua a leggere



Dorita Delle Donne “è stata colpita da uno dei tumori più aggressivi, tumore al seno triplo negativo con metastasi ai linfonodi, fegato, pancreas e ossa”, racconta a Fanpage.it la compagna che con lei vive a Londra: “La nostra vita è in standby ma non vogliamo rinunciare a credere in un futuro insieme”.

Continua a leggere

Continua a leggere