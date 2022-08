Evade dai domiciliari, va in vacanza a Gallipoli e pubblica video su Instagram: arrestato



Un 27enne agli arresti domiciliari a Modena con le accuse di maltrattamenti in famiglia è evaso per andare in vacanza a Gallipoli. Dopo aver pubblicato delle stories su Instagram è stato raggiunto dai carabinieri e condotto in carcere.

