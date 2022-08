“Facciamo un selfie?”: così a Gallipoli rubano telefoni e collanine in discoteca



Per commettere il furto avevano escogitato degli stratagemmi come la richiesta di scattare un selfie o altri comportamenti per distrarre le vittime. Dopo i furti scattano arresti e denunce.

