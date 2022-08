Federico Negri arrestato in India, la madre a Fanpage.it: “Lavora per la pace, non è un terrorista”



Federico Negri è stato arrestato in India nel mese di luglio dopo aver percorso un ponte che collega il Paese al Nepal. Il 28enne stava tornando in Italia dopo un viaggio di 2 anni. La madre a Fanpage.it: “Mio figlio non è un terrorista, ha sempre lavorato per la pace”

