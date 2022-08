Femminicidio a Bologna, la sorella della vittima: “Era al telefono con me quando l’ha uccisa”



Il racconto di Stefania che era al telefono con la sorella, Alessandra Matteuzzi, uccisa dal fidanzato ieri sera a Bologna, mentre rientrava a casa: “Si sono frequentati per lo più a distanza per un annetto, visto che lui faceva il calciatore in Sicilia”.

