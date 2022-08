Fine vita, Cappato indagato a Milano per aiuto al suicidio per aver accompagnato Elena in Svizzera



Marco Cappato è indagato per aiuto al suicidio dopo aver accompagnato la signora Elena, malata terminale, in una clinica in Svizzera. Ieri si era autodenunciato alla caserma dei carabinieri di via Fosse Ardeatine a Milano.

