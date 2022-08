Fine vita, via libera al farmaco per Antonio: a 44 anni potrà accedere al suicidio assistito



La Commissione medica dell’Azienda sanitaria unica regionale delle Marche ha dato il via libera per il farmaco da somministrare ad Antonio, nome di fantasia di un 44 tetraplegico, per il suicidio medicalmente assistito.

Continua a leggere



La Commissione medica dell’Azienda sanitaria unica regionale delle Marche ha dato il via libera per il farmaco da somministrare ad Antonio, nome di fantasia di un 44 tetraplegico, per il suicidio medicalmente assistito.

Continua a leggere

Continua a leggere