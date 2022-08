Incidente a Villapiana, scontro tra 3 auto e un tir: 2 morti e 5 feriti, traffico in tilt



Incidente oggi sulla strada statale 106 nel territorio del comune di Villapiana al confine con Trebisacce, in provincia di Cosenza: in seguito allo scontro tra 3 auto e un tir 2 persone sono morte e altre 5 sono rimaste ferite. Indagini in corso.

