Incidente Riccione, l’amica di Giulia e Alessia: “Siamo sotto choc, erano due bravissime ragazze”



La comunità di Castenaso è sotto choc per la morte di Giulia e Alessia Pisanu, le due sorelle di 15 e 17 anni morte travolte ieri da un Frecciarossa a Riccione: “La gente non riesce a crederci. Aspettiamo tutti insieme il funerale, mi dispiace molto per il loro papà”.

