La battaglia di Lello, affetto da sclerosi multipla: dopo 3 anni senza ascensore rivede il mare



Lello Calabrese, 56 anni, dopo un’estenuante battaglia, è riuscito a far installare un nuovo ascensore nel palazzo in cui vive in Calabria, così da essere autonomo.

