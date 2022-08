Liliana Resinovich, il marito Sebastiano: “Mai le avrei fatto del male, tra noi andava tutto bene”



Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, sulla svolta dopo la relazione dei consulenti della Procura: “Mia moglie si è suicidata. Non avrei potuto farle del male, ma c’è chi nasconde qualcosa. Sterpin? Non credo assolutamente a nulla di quello che dice e le sue parole offendono me, Liliana e la sua famiglia”.

