Maltempo in Italia, temporali al Centro Nord ed effetto “downburst”: danni, vittime e nuove allerte



Dopo i temporali e il forte vento che hanno colpito l’Italia centro settentrionale, si contano i danni: due le vittime in Toscana, decine di feriti e strade interrotte per caduta di alberi. A Venezia la bufera ha provocato il distacco di frammenti del campanile di San Marco. E per oggi la Protezione civile ha lanciato nuove allerte meteo.

Continua a leggere



Dopo i temporali e il forte vento che hanno colpito l’Italia centro settentrionale, si contano i danni: due le vittime in Toscana, decine di feriti e strade interrotte per caduta di alberi. A Venezia la bufera ha provocato il distacco di frammenti del campanile di San Marco. E per oggi la Protezione civile ha lanciato nuove allerte meteo.

Continua a leggere

Continua a leggere