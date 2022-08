Matteo Bassetti non si candida alle elezioni politiche: “Continuerò a lavorare come medico”



L’infettivologo genovese Matteo Bassetti conferma di non candidarsi con nessun partito politico alle elezioni del 25 settembre: “Continuerò a lavorare come medico, come ricercatore e come divulgatore impegnandomi per la scienza”.

