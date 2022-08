Monitoraggio Iss, ancora in calo incidenza, Rt e terapie intensive: nessuna Regione a rischio alto



Secondo l’ultimo monitoraggio settimanale Iss sulla situazione Covid in Italia, sono in calo l’incidenza (365 casi ogni 100mila abitanti), l’Rt (ora a 0,80) e i ricoveri in area medica e in terapia intensiva. Solo due Regioni a rischio moderato.

