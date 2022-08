Morto Alberto Balocco: il presidente dell’azienda dolciaria colpito da un fulmine, aveva 56 anni



L’industriale originario di Fossano è morto nel pomeriggio in un incidente in montagna in Val Chisone. Era a capo della nota azienda dolciaria che dà lavoro a oltre 500 persone.

Continua a leggere



L’industriale originario di Fossano è morto nel pomeriggio in un incidente in montagna in Val Chisone. Era a capo della nota azienda dolciaria che dà lavoro a oltre 500 persone.

Continua a leggere

Continua a leggere