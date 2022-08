Muore in casa per un malore, la compagna in stato di shock non chiama i soccorsi per giorni



Una donna di 64 anni ha vegliato il cadavere del compagno per giorni dopo che l’uomo è morto per un malore nel suo appartamento di Prato. La donna, sconvolta, non è riuscita a chiamare i soccorsi.

