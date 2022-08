Pedofilo adesca 12enne online e fissa un incontro, ad aspettarlo trova una poliziotta in borghese



Ha adescato una dodicenne online e ha fissato un appuntamento per vederla. All’appuntamento l’operaio di Quartu Sant’Elena, in Sardegna, ha trovato ad aspettarlo una poliziotta in borghese.

Continua a leggere



Ha adescato una dodicenne online e ha fissato un appuntamento per vederla. All’appuntamento l’operaio di Quartu Sant’Elena, in Sardegna, ha trovato ad aspettarlo una poliziotta in borghese.

Continua a leggere

Continua a leggere