Ragazza picchiata in palestra, l’aggressore ha minacciato i presenti: “Se mi denunciate vi ammazzo”



La violenta aggressione lo scorso 27 luglio in una palestra di Pescara. Edmond Xhafa si trova ora in carcere: le indagini sono partite in seguito alla segnalazione dell’ospedale al quale la giovane si era rivolta per farsi curare.

