Salento, rissa tra turisti per l’accesso in spiaggia: bagnante colpito alla testa con l’ombrellone



Botte tra due gruppi di turisti per l’accesso alla spiaggia libera: un bagnante è stato colpito alla testa con un ombrellone a Torre dell’Orso, in Salento. Le due comitive potrebbero essere denunciate per rissa.

Continua a leggere



Botte tra due gruppi di turisti per l’accesso alla spiaggia libera: un bagnante è stato colpito alla testa con un ombrellone a Torre dell’Orso, in Salento. Le due comitive potrebbero essere denunciate per rissa.

Continua a leggere

Continua a leggere