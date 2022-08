Scomparso a Ferragosto, uomo trovato morto in un pozzo a Torre Santa Susanna



È stato trovato in un pozzo nelle campagne di Torre Santa Susanna, nel Brindisino, il corpo senza vita di Vincenzo Di Noi, 79 anni: l’uomo era scomparso il giorno di Ferragosto quando si era allontanato per raccogliere i fichi e non era più rientrato a casa.

