Sorelle travolte da treno, il dolore del padre: “Le accompagnavo sempre io, quella sera stavo male”



Il padre di Alessia e Giulia, le due sorelle travolte e uccise domenica mattina da un treno alla stazione di Riccione, non si dà pace: “Non me la sono sentita di guidare. Le mie figlie ci tenevano ad andare alla festa in discoteca, così ho detto: ma sì, per una volta potete prendere il treno da sole”.

Continua a leggere



Il padre di Alessia e Giulia, le due sorelle travolte e uccise domenica mattina da un treno alla stazione di Riccione, non si dà pace: “Non me la sono sentita di guidare. Le mie figlie ci tenevano ad andare alla festa in discoteca, così ho detto: ma sì, per una volta potete prendere il treno da sole”.

Continua a leggere

Continua a leggere