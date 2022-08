Sorelle travolte dal treno, la scuola pubblica i disegni di Alessia: “Addolorati e smarriti”



Il ricordo via social del liceo Artistico Arcangeli di Bologna, frequentato da Alessia Pisanu, morta insieme alla sorella Giulia dopo essere stata travolta da un Frecciarossa a Riccione: “Ti ricordiamo con i tuoi disegni, in particolare la magnolia, un bel fiore che doveva ancora sbocciare, come sei stata tu”.

