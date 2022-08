Vanno in ferie e lasciano il figlioletto alla nonna: lei lo dimentica in auto per giocare a bingo



Una nonna ha abbandonato il nipotino di 8 anni in auto per ore per andare a giocare a bingo. Il piccolo è stato soccorso dagli addetti alla sicurezza della struttura e dai carabinieri di Treviso.

Continua a leggere



Una nonna ha abbandonato il nipotino di 8 anni in auto per ore per andare a giocare a bingo. Il piccolo è stato soccorso dagli addetti alla sicurezza della struttura e dai carabinieri di Treviso.

Continua a leggere

Continua a leggere