“Violentata e picchiata dopo una serata in discoteca”, 18enne finisce in ospedale con fratture



È accaduto dopo una serata trascorsa in una discoteca a Gabicce monte (Pesaro Urbino): individuato e fermato un turista 35enne. Si sarebbe offerto di accompagnare la 18enne in hotel ma in auto l’avrebbe violentata e picchiata per zittirla.

