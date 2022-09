Abusa di sua figlia, la madre si fa dare 600 euro per non denunciarlo: indagata per favoreggiamento



Lui avrebbe molestato la figlia durante un bagno al mare. La madre avrebbe accettato 600 euro per insabbiare la vicenda. Accade in provincia di Lecce: un 40enne di Copertino è indagato per abuso minorile. La madre della vittima, per favoreggiamento.

