Abusi sulle mamme dei pazienti, ex-primario assolto: “Farmaco alterava i suoi impulsi sessuali”



Indagato per violenza sessuale, Giuseppe Sabatino era accusato di aver accarezzato le parti intime e baciato sulle labbra le mamme di alcuni bambini che si rivolgevano a lui per problemi di salute. La condizione, ha stabilito il Tribunale di Chieti, era determinata dall’assunzione di un farmaco per la cura del Parkinson.

