Alice Scagni, l’ultima chat con la madre prima di essere uccisa dal fratello: “Non si può vivere così”



Gli ultimi messaggi inviati su WhatsApp da Alice Scagni alla madre Antonella Zarri poche ore prima che venisse uccisa a coltellate dal fratello Alberto e consegnati agli inquirenti: “Ma non possiamo andare via tutti?! Cioè non si può vivere così!”.

Continua a leggere



Gli ultimi messaggi inviati su WhatsApp da Alice Scagni alla madre Antonella Zarri poche ore prima che venisse uccisa a coltellate dal fratello Alberto e consegnati agli inquirenti: “Ma non possiamo andare via tutti?! Cioè non si può vivere così!”.

Continua a leggere

Continua a leggere