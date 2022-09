Azienda apripista in Italia: congedo retribuito al 100% per le donne che soffrono di “ciclo doloroso”



Il gruppo Ormesani, di Quarto d’Altino (Venezia), ha introdotto il congedo mestruale per tutte le dipendenti donne, che sono oltre la metà dei circa cento lavoratori del gruppo e occupano la metà dei ruoli dirigenziali. Una piccolo cambiamento aziendale che però significa molto per tutte le donne che soffrono di nausee, giramenti di testa o hanno patologie come l’ovaio policistico e l’endometriosi.

