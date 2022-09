“Balzo dei casi Covid: +34% in 7 giorni, in aumento le reinfezioni”: il report della Fondazione Gimbe



Secondo l’ultimo report della Fondazione Gimbe, si registra in Italia un aumento dei casi Covid (+34% in una settimana), mentre diminuiscono i pazienti in terapia intensiva e i decessi. Cartabellotta: “Il nuovo Governo ribadisca in maniera netta le raccomandazioni fondamentali su vaccini e mascherine”.

Continua a leggere



Secondo l’ultimo report della Fondazione Gimbe, si registra in Italia un aumento dei casi Covid (+34% in una settimana), mentre diminuiscono i pazienti in terapia intensiva e i decessi. Cartabellotta: “Il nuovo Governo ribadisca in maniera netta le raccomandazioni fondamentali su vaccini e mascherine”.

Continua a leggere

Continua a leggere