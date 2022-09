Bimbo di 8 anni scrive al Papa: Francesco invita a San Pietro i suoi amichetti arrivati dalla Nigeria



Un bimbo leccese di 8 anni ha scritto una lettera a Papa Francesco per raccontargli la storia di due amichetti in arrivo dalla Nigeria ed ex prigionieri di un campo di torture in Libia. Bergoglio per tutta risposta li ha invitati a San Pietro.

