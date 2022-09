Caro energia, cosa ha detto Bianchi sull’ipotesi settimana corta a scuola



La settimana corta può rientrare in una generale strategia di risparmio energetico? Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha detto che la soluzione non è stata ancora considerata dal governo: “Le scuole devono essere le ultime su cui intervenire in merito ai temi energetici”.

Continua a leggere



La settimana corta può rientrare in una generale strategia di risparmio energetico? Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha detto che la soluzione non è stata ancora considerata dal governo: “Le scuole devono essere le ultime su cui intervenire in merito ai temi energetici”.

Continua a leggere

Continua a leggere