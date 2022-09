Caro energia e termosifoni più freddi in inverno, il medico: “Vivere con 19 gradi è l’ideale”



La temperatura di 19 gradi in casa è quella perfetta. Lo dice il dottor Maurizio Cancian, presidente della Simg (Società italiana di Medicina generale) in merito alla decisione di abbassare di un grado i termosifoni in inverno.

