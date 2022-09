Carrefour richiama barrette di farro bio: presenza di solfiti non dichiarati in etichetta



Il richiamo scattato per la presenza non dichiarata di solfiti all’interno del prodotto, pericolosi per chi è allergico. L’allerta riguarda uno specifico lotto di barrette ai cereali.

