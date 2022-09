“Dove sono finiti i soldi delle raccolte fondi della Lega Braccianti?”: cosa c’è di vero nelle accuse a Soumahoro



Aboubakar Soumahoro, candidato alla Camera dei Deputati con l’Alleanza rosso-verde ha raccolto centinaia di migliaia di euro in donazioni con la sua Lega Braccianti. Fanpage.it ha raccolto la denuncia di Sambarè Soumahila co fondatore dell’associazione: “Non ci ha mai fatto vedere come spendeva i soldi”.

Continua a leggere



Aboubakar Soumahoro, candidato alla Camera dei Deputati con l’Alleanza rosso-verde ha raccolto centinaia di migliaia di euro in donazioni con la sua Lega Braccianti. Fanpage.it ha raccolto la denuncia di Sambarè Soumahila co fondatore dell’associazione: “Non ci ha mai fatto vedere come spendeva i soldi”.

Continua a leggere

Continua a leggere