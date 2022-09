Genitori lasciano il figlio di 3 anni solo in casa di notte: lui si sveglia ed esce a cercarli



È uscito in piena notte in strada il bambino di 3 anni soccorso dai carabinieri allertati da un passante. È accaduto a Terni e i genitori erano usciti lasciando il piccolo solo in casa a dormire.

