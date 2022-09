Gimbe, contagi in calo ma aumentano persone a rischio malattia grave: “Fare quarta dose subito”



L’allarme della Fondazione Gimbe: “Con la stagione autunnale in arrivo è necessario accelerare al massimo la vaccinazione di over 60 e fragili, senza attendere i vaccini ‘aggiornati’ per i quali non esistono ancora prove di efficacia nel prevenire la malattia grave, sulla quale il ‘vecchio vaccino’ rimane un’arma eccellente”.

Continua a leggere



L’allarme della Fondazione Gimbe: “Con la stagione autunnale in arrivo è necessario accelerare al massimo la vaccinazione di over 60 e fragili, senza attendere i vaccini ‘aggiornati’ per i quali non esistono ancora prove di efficacia nel prevenire la malattia grave, sulla quale il ‘vecchio vaccino’ rimane un’arma eccellente”.

Continua a leggere

Continua a leggere