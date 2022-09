Il padre di Mattia, ucciso dall’alluvione: “Non si può morire per una pioggia. Presenteremo esposto”



Tiziano Luconi, padre di Mattia, ucciso dall’alluvione che la scorsa settimana ha travolto il nord delle Marche: “Presenteremo un esposto in Procura perché non è possibile nel 2022 morire per una pioggia. Non voglio che succeda mai più, non voglio che altri Mattia vengano sacrificati in questo modo…”.

