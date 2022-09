Il prezzo della benzina ai minimi da un anno, Coldiretti: “Ora un freno ai beni alimentari”



I prezzi dei carburanti sulla rete italiana continuano a scendere, e in alcuni casi hanno toccato il minimo da circa un anno. In particolare, al self service la benzina è scesa nella media nazionale sotto 1,7 euro al litro.

