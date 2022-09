Incidente a Enna, finisce in un dirupo mentre è in auto con i colleghi: Graziella muore a 30 anni



Incidete a Enna dove è morta a soli 30 Graziella Laura Santoro, insegnante e psicoterapeuta. È finita in un dirupo mentre si trovava in macchina con alcuni colleghi: “Punto di riferimento in ogni settore da te toccato”.

Continua a leggere



Incidete a Enna dove è morta a soli 30 Graziella Laura Santoro, insegnante e psicoterapeuta. È finita in un dirupo mentre si trovava in macchina con alcuni colleghi: “Punto di riferimento in ogni settore da te toccato”.

Continua a leggere

Continua a leggere