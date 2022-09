Jod morta a 5 anni in A12 sbalzata dall’auto, il papà: “Attendeva da tempo quella vacanza”



La piccola andava in vacanza con i genitori e la sorella più grande, rimasti feriti in maniera non grave nell’incidente lungo l’autostrada A12, fra i caselli di Versilia e Massa.

