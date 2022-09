La rinascita di Carolina Girasole: l’ex sindaco antimafia vittima di accuse infamanti è ora candidata Pd



Per sette anni Carolina Girasole, ex sindaco di Isola di Capo Rizzuto in Calabria, ha dovuto difendersi in Tribunale dall’accusa di voto di scambio con la ‘ndrangheta. Per sette anni è finita ingiustamente nella macchina del fango: fino a quando in Cassazione non è stata assolta in via definitiva. Ora Carolina Girasole per la sua Calabria è tra le candidate Pd al Senato.

