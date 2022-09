La sua moto si scontra con un’auto, Giovanni muore a 25 anni: era in vacanza in Italia



È morto nello scontro della sua moto con un’auto il 25enne Giovanni Catanzaro. L’incidente è avvenuto nel Catanese, a Giarre. La vittima lavorava come cuoco all’estero ed era in vacanza in Italia.

