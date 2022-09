L’allarme di Save the Children, l’abbandono scolastico è al 12,7%: “Governo investa 5% del Pil”



Save the Children lancia un rapporto sulla scuola in cui si mette in evidenza come l’aumento della povertà tra i minori mette a rischio i percorsi educativi. Un diplomato su 10 è “senza le competenze minime necessarie per entrare nel mondo del lavoro o dell’Università”.

Continua a leggere



Save the Children lancia un rapporto sulla scuola in cui si mette in evidenza come l’aumento della povertà tra i minori mette a rischio i percorsi educativi. Un diplomato su 10 è “senza le competenze minime necessarie per entrare nel mondo del lavoro o dell’Università”.

Continua a leggere

Continua a leggere