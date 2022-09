L’intercettazione del padre e quel bacio che l’ha spinto a uccidere: cos’è successo davvero a Saman



Le ultime intercettazioni denunciano Shabbar come assassino della figlia Saman Abbas per sua stessa ammissione. L’uomo si sarebbe sporcato le mani con il sangue di sua figlia per vendicare l’onorabilità lesa. Pur avendo molte possibilità per tirarsi indietro. Ma non lo ha fatto.

