L’Italia dà via libera a vaccini anti covid adattati contro Omicron per gli over 12, ok di Aifa



La Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di AIFA infatti ha dato il proprio via libera Vaccini bivalenti di Pfizer-BioNTech (Comirnaty) e di Moderna (Spikevax).

