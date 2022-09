Maltempo in Romagna, vento straordinario: nave da crociera rompe gli ormeggi, paura a bordo



Maltempo in Romagna: a causa delle straordinarie raffiche di bora, la nave da crociere Viking Sea, che si trovava a Ravenna, ha rotto gli ormeggi e ci sono volute 4 ore per riavvicinarla alla banchina. Recuperata dai rimorchiatori, paura per gli oltre 800 passeggeri.

Continua a leggere



Maltempo in Romagna: a causa delle straordinarie raffiche di bora, la nave da crociere Viking Sea, che si trovava a Ravenna, ha rotto gli ormeggi e ci sono volute 4 ore per riavvicinarla alla banchina. Recuperata dai rimorchiatori, paura per gli oltre 800 passeggeri.

Continua a leggere

Continua a leggere